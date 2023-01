Schianto terribile, l'auto 'vola' nel fosso: donna soccorsa dall'eliambulanza

È stata ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia la 50enne che, verso le 19.30 di lunedì, è finita in un fosso con la sua Bmw mentre viaggiava lungo via Streggie a Villa Poma (Mn).

Di professione badante, la donna stava rincasando dopo una giornata di lavoro, quando ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido da una giornata di piogge intense.

L'allarme è stato lanciato dal marito, preoccupato nel non vederla arrivare. Il veicolo è stato prontamente localizzato nella stradina della frazione di Ghisione: estratta dall'abitacolo dai vigli del fuoco, la 50enne è stata poi affidata ai tecnici dell'eliambulanza decollata da Brescia, che hanno poi provveduto al trasporto nella clinica cittadina.