Auto sbanda e si schianta a lato della strada: coppia in ospedale

È stata una domenica mattina da dimenticare per una coppia di bresciani, lui di 76 e lei di 84 anni. Verso le 6.40, i due stavano viaggiando lungo la Strada provinciale 345, quando – improvvisamente – l'automobilista ha perso il controllo del veicolo, che si è poi schiantato a lato della carreggiata.

L'incidente è avvenuto all'altezza della clinica veterinaria Arca Di Noè e, vista anche l'età avanzata delle persone coinvolte, in principio si è temuto il peggio. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze dei volontari di Villa Carcina. Per fortuna, le condizioni dei due anziani erano meno gravi del previsto: sono stati comunque accompagnati all'ospedale di Gardone Val Trompia per tutti gli accertamenti del caso.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia, mentre per i rilievi è stata allertata una pattuglia della Polizia stradale.