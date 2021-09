Tampona un'auto in coda, vola sul cofano e poi a terra: ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo un brutto incidente con la sua moto a Vestone. E’ successo mercoledì 8 settembre: il giovane è stato portato in codice giallo con l’eliambulanza al Civile di Brescia.

Verso le 16.20 una fila di auto era in coda lungo la Strada provinciale 237 quando un ragazzo, in sella alla sua moto 125, ha tamponato un veicolo. Durante il violento impatto il 17enne è sbalzato dalla sella, volando sopra il cofano posteriore dell’auto.

Il giovane è stato curato dai sanitari. Per soccorrerlo sul posto sono giunte due ambulanze. In volo anche l’eliambulanza da Brescia. Ha riportato una frattura al polso, ma non sarebbe in gravi condizioni.