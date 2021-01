Provoca un incidente e ferisce una donna, abbandona l'auto e scappa a piedi

Giovedì pomeriggio avrebbe provocato un incidente stradale alla rotonda tra via Calabria e via Piatti, nel quartiere di San Massimo a Verona, dal quale si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso alla donna di 71 anni rimasta coinvolta. La Polizia locale però è riuscita a rintracciare l'automobilista bresciano di 32 anni, che è stato poi segnalato all'autorità giudiziaria.

Intervenuti per i rilievi, dai primi accertamenti dei vigili di quartiere sarebbe emerso che l'Audi A3 guidata dal 32enne proveniva da via Piatti, quando si sarebbe scontrata con la Lancia Musa condotta dalla 71enne, ferma all'imbocco della rotonda. Dopo lo scontro, l'uomo avrebbe abbandonato l'auto sul posto ed è fuggito a piedi.

Le verifiche immediate dei vigili e quelle svolti il giorno successivo dal nucleo infortunistica stradale, anche coinvolgendo la Polizia locale di Brescia, dove l'uomo risiede, avrebbero consentito di chiudere il cerchio: il 32enne si è presentato venerdì pomeriggio negli uffici della Locale assieme alla proprietaria del veicolo.

A suo carico è scattata la denuncia penale per omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro, con il ritiro immediato della patente di guida. Sono in corso inoltre gli accertamenti relativi alla normativa Covid per verificare se l'uomo si trovasse legittimamente a Verona, visto che vi era giunto da fuori regione.

La donna ferita è stata immediatamente trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, dove dopo gli accertamenti è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Fonte: Veronasera.it