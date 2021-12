Travolta da un camion mentre va in bicicletta: è in fin di vita in ospedale

Il conducente non è riuscito ad evitare il ciclista: sono gravissime le condizioni della ragazza di 31 anni che lunedì pomeriggio è stata investita da un tir a Verdello, in provincia di Bergamo.

Intorno alle 15.30, la donna stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la Strada Francesca quando, all’incrocio con Via delle Campagne, è stata travolta da un tir. Il mezzo, guidato da un uomo di nazionalità francese, stava per immettersi sulla Francesca.

In pericolo di vita

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto: sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, insieme all’eliambulanza decollata da Bergamo. La donna è stata medicata dal personale sanitario e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni. Al momento le sue condizioni sono molto gravi, è considerata ancora in pericolo di vita. Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica è la Polizia locale di Verdello, che sta indagando sull’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.