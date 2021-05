Perde il controllo dell'auto mentre va al lavoro, si ribalta in mezzo alla strada

E’ andata bene, ma poteva finire in maniera drammatica: un uomo di 48 anni è rimasto praticamente illeso, dopo essersi ribaltato con la sua auto a Vallio Terme.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6.30 di giovedì 20 maggio lungo la provinciale 57, quella che da Vallio Terme sale in direzione Sant’Eusebio. L’uomo, residente a Nave, era appena partito da casa per iniziare la giornata lavorativa presso la sua ditta, quando ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Come riportato da alcuni testimoni, sembra che il fuoristrada abbia deviato sulla sinistra per poi finire contro una roccia e terminare la sua corsa con le ruote all’aria.

Tempestivi i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ auto medica, i Vigili del fuoco e la polizia stradale di Salò. Nessuna conseguenza grave: dopo le prime cure sul posto, l’uomo è tornato a casa, non prima però di essersi sottoposto all’alcol test, con esito negativo. Le cause dell'episodio sono al vaglio degli agenti; il conducente potrebbe aver subito un improvviso calo di pressione sanguigna.