Sbanda e si schianta contro i veicoli in sosta, auto finisce ruote all'aria

Tanto spaventosa la dinamica, quanto - fortunatamente - lievi le conseguenze per i ragazzi che erano a bordo della Volkswagen Golf protagonista, nella notte tra martedì e mercoledì, di un pauroso schianto.

Tutto è accaduto poco prima dell'una di notte, lungo la Provinciale 38, fuori dal centro abitato di Tignale: per cause da accertare, la berlina tedesca avrebbe sbandato mentre affrontava una curva ed è uscita di strada. Nella corsa 'impazzita' ha centrato due auto che erano regolarmente in sosta ai margini della carreggiata, nei pressi di una casa, poi sarebbe finita ruote all'aria.

Parecchi i danni provocati alle due auto parcheggiate, ma - per fortuna - i tre giovani di nazionalità tedesca che erano bordo della Golf se la sarebbero cavata con traumi non di grave entità. Per loro si era inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze era infatti scattata in codice rosso.

I ragazzi - di età compresa tra i 20 e i 23 anni - sono stati soccorsi dai volontari di tre ambulanze e poi trasporti all'ospedale di Gavardo, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Salò, che si sono occupati dei rilevi. Una volta ricoverato in ospedale, il 20enne che era al volante della Golf è stato sottoposto agli esami di rito per accertare il tasso alcolico e l'eventuale presenza nel suo sangue di sostanze stupefacenti.