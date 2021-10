Esce dal distributore e centra una moto: centauro operato d'urgenza, è grave

Fatta benzina, si è rimesso in strada ma uscendo dalla stazione di servizio ha centrato in pieno una motocicletta. È ricoverato in gravi condizioni il centauro che a mezzogiorno di ieri, sabato 30 ottobre, è entrato in rotta di collisione con una vettura che aveva appena fatto rifornimento.

L'incidente è avvenuto a Tavernole sul Mella. L'auto, un fuoristrada Jeep Renegade, dopo il rifornimento si è immesso in strada prendendo la direzione di Gardone Val Trompia, la motocicletta, una Ducati Multistrada, stava viaggiando in direzione nord. L'esatta dinamica e le responsabilità dell'accaduto sono al vaglio degli agenti: quello che è certo è che la motocicletta al centro della carreggiata - che non è riuscita a frenare in tempo - è stata centrata in pieno dalla Jeep.

Sbalzato dalla sella, il centauro (un 61enne di Collio) è caduto rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dai sanitari di un'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane, è stato portato in Poliambulanza a Brescia dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il traffico è rimasto congestionato a lungo.