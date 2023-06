Sbalzati dalla sella, bikers ‘volano’ nella scarpata: soccorsi dall’eliambulanza

Verso le 10.20 di oggi, venerdì due giugno, una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e gli specialisti del Saf (il nucleo spelo - alpino - fluviale) sono intervenuti a Sulzano per recuperare due motociclisti precipitati in una scarpata che costeggia via Santa Maria. Stando a un prima ricostruzione, i due bikers - un uomo e una donna - viaggiano sulla stessa due ruote che, per cause da accertare, è finita fuori strada.

Sbalzati dalla sella, sarebbero precipitati nel dirupo: recuperati dai vigili del fuoco, sono poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso e infine trasposti con l'elicottero al Civile di Brescia. Avrebbe rimediato seri traumi, ma le loro condizioni non sarebbero critiche: sono sono stati ricoverati in codice giallo. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai Carabinieri.