Drammatico incidente, un morto e Provinciale chiusa: traffico nel caos

Drammatico incidente sulla Provinciale 510 a Sulzano, lunedì pomeriggio verso le 13.50. Nello schianto, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, un uomo ha perso la vita. Pare che ci sia anche un ferito.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale. Istituita l'uscita obbligatoria a Iseo per chi viaggia in direzione della Valcamonica.