Travolto in bici sotto gli occhi degli amici: ragazzino muore in ospedale

Dopo lunghi giorni di agonia, è spirato in un letto del Civile di Brescia Sofian Bahri, il 16enne di Cenate Sopra (Bergamo) coinvolto in un drammatico incidente stradale a Bagnolo San Vito lo scorso sabato notte.

Una giovanissima vita spezzata in pochi drammatici istanti: Sofian - 17 anni da compiere il prossimo agosto - è stato travolto da una macchina, mentre percorreva in bici - insieme ad alcuni amici - un tratto di rettilineo non illuminato della Romana. Pare che i ragazzini fossero in fila indiana e che Sofian fosse l'ultimo. È stato travolto all'altezza di un distributore: sbalzato dalla della è caduto rovinosamente sull'asfalto, battendo violentemente la testa.

Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito: l'automobilista ha allertato immediatamente i soccorsi e il 16enne è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni, ma non si è più risvegliato: le sottili speranze dei familiari si sono spezzate martedì mattina, quando ai medici del nosocomio cittadino non è rimasto altro da fare e hanno dichiarato il decesso dell'adolescente. Il pm ha disposto l’autopsia per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. Lunedì la salma sarà composta al centro islamico di San Paolo d’Argon, per un momento di preghiera, per poi essere trasportata in Marocco - paese d'origine dei genitori - per la sepoltura.

Nato e cresciuto in Italia, Sofian viveva a Cenate Sotto con la famiglia e studiava grafica pubblicitaria all’istituto tecnico Lotto di Trescore. La tragica notizia ha sconvolto la comunità del paese bergamasco e in molti, tra cui il sindaco, in queste drammatiche ore si sono stretti attorno ai genitori e alle due sorelle del 16enne.