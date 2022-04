Violenta sbandata, auto si schianta in pieno centro: tanta paura per un ragazzo

È stato portato all'ospedale di Manerbio il ragazzo di 25 anni protagonista di un brutto incidente stradale, avvenuto poco dopo le 13.30 di ieri – venerdì 1° aprile – a San Paolo nel tratto di Provinciale 1 che prende il nome di via Mazzini, in prossimità della gelateria Soleluna.

Per cause ancora da accertare – ma pare abbia fatto tutto da solo –, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi a lato della carreggiata.

Un impatto violento in pieno centro, che ha fatto preoccupare (e non poco) residenti e passanti: il 118 ha subito inviato un'ambulanza di Bassabresciana Soccorso, sopraggiunta da Dello. Dopo le prime cure sul posto, il 25enne è stato condotto con l'autolettiga nel nosocomio, dove è stato ricoverato in codice giallo con seri traumi e lesioni (le sue condizioni non preoccupano). Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale.