Travolta da un'auto mentre va a scuola: paura per una ragazzina

Colpita in pieno da un’auto, poi il ruzzolone sull’asfalto. Vittima dell’incidente stradale, che si è verificato nella mattinata di mercoledì a Salò, una 18enne di Gardone Riviera. La ragazzina, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Brescia per raggiungere l’istituto Enrico Medi: mentre svoltava per imboccare la strada che conduce alla scuola, è stata tamponata da un’auto.

Dopo l’impatto - avvenuto poco prima delle 8.30 - il brutto volo sull’asfalto: la 18enne è rimasta a terra, e per alcuni istanti si è temuto il peggio. Sul posto si è precipitata un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, sopraggiunta in codice rosso, e un’automedica. L'allarme è rientrato in pochi minuti: per lei un forte, fortissimo spavento, ma - per fortuna - nulla di grave.

La 18enne avrebbe riportato numerosi traumi ed escoriazioni e una sospetta frattura del polso: dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita all’ospedale di Gavardo per le medicazioni del caso.

Attimi di panico vissuti anche dalla donna di 48 anni che al volante dell’auto: ha fermato immediatamente la macchina, prestando i primi soccorsi alla 18enne e allertato il numero unico per le emergenze. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Salò, che si è occupata dei rilievi.