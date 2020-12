Schianto all'incrocio, auto devastate: feriti soccorsi da ambulanza e pompieri

Bruttissimo schianto tra una Bmw e una Seat Cordoba in via Primo Maggio a Rovato. L'incidente è avvenuto verso le 11.40 di mercoledì mattina e, quasi per miracolo, non si registrano feriti gravi. Pesanti i danni ai veicoli, la parte anteriore della Bmw – una grossa berlina – è andata completamente distrutta.

Il sinistro è avvenuto in prossimità di un incrocio, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e i Vigili del fuoco di Chiari: per permettere i soccorsi è stato istituito il senso unico alternato.