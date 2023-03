Malore mentre guida la moto, si schianta sull'asfalto: è in gravi condizioni

Un uomo di 77 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia a seguito di un brutta caduta dalla moto sulla quale viaggiava. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l'anziano avrebbe accusato un malore mentre era in sella alla sua due ruote, finendo per sbandare e infine per schiantarsi rovinosamente sull'asfalto di via Leopardi a Rodengo Saiano.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 10.30 di ieri (venerdì 10 marzo) e sul posto sono accorse un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica. All'arrivo dei sanitari, il 77enne era in arresto cardiaco: è stato a lungo rianimato sul posto e, una volta stabilizzato, trasportato d'urgenza al nosocomio cittadino.