Paura in tangenziale: auto esce di strada e si ribalta nella roggia

Tanta paura lunedì mattina in tangenziale Est, ma per fortuna nulla di grave per la ragazza che era al volante dell'auto protagonista di uno spaventoso incidente. Tutto è successo poco prima delle 9, in territorio di Rezzato. Stando a quanto è stato finora possibile ricostruire, la giovane (una 20enne) avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo per uscire di strada e ribaltarsi nella roggia che scorre accanto a quel tratto di tangenziale.

L'allarme è scattato in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte un'automedica e un'ambulanza a sirene spiegate, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Per fortuna l'automobilista non avrebbe riportato ferite gravi, anzi sarebbe uscita praticamente illesa dall'abitacolo: non si è infatti reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari che oltre ad occuparsi dei rilievi deve gestire il traffico: si segnalano code e rallentamenti.