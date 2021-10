Terribile frontale camion-auto: 3 feriti (uno è molto grave), traffico nel caos

E’ stato trasferito d'urgenza in ospedale, a bordo dell'eliambulanza decollata da Brescia, l’uomo di 55 anni rimasto gravemente ferito durante un incidente a Ranzanico (Bg). L'incidente questa mattina, intorno alle 10: un’auto e un camion si sono scontrati lungo la Provinciale 42 per cause ancora da accertare.

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze, insieme ai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e ai volontari di Lovere, impegnati nell’estrarre i feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto: il 55enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: ha riportato un trauma cranico e fratture a braccia e gambe. Feriti anche i due passeggeri, un 18enne e un 34enne, i quali hanno riportato alcune contusioni agli arti e al torace e sono stati trasferiti all’ospedale di Bergamo e Seriate in codice giallo.

Le indagini sono a cura dei carabinieri di Clusone e della polizia locale di Ranzanico. La strada è stata chiusa per diverse ore.