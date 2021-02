Camion si ribalta: ferito alla testa, autista soccorso dall'eliambulanza

Verso le 9.40 di sabato mattina, un camion si è ribaltato lungo la Provinciale 9 a Quinzano d'Oglio, in prossimità di un cascinale. Pare che a causare l'incidente sia stato un colpo di sonno o un malore accusato dal conducente, un uomo di 59 anni.

Per i soccorsi sono intervenuti un'ambulanza da Dello e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il 59enne ha riportato un brutto taglio alla testa ed è stato portato al Civile, a bordo dell'elicottero, per il ricovero in codice rosso. I rilievi sono stati raccolti dalla Polstrada, intervenuta con una pattuglia.