Tir si ribalta allo svincolo, ferito il camionista: il carico finisce sulla strada

Un tir si è ribaltato lungo la Strada provinciale 19, all’altezza dello svincolo che collega il casello di Brescia Sud all'autostrada A21, in territorio di Poncarale. È successo martedì intorno alle 15.30: il Tir stava trasportando prefabbricati cementizi. Alla guida del camion un uomo di 43 anni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, per cause ancora da chiarire, l'autoarticolato avrebbe investito la cuspide dello svincolo, ribaltandosi. Per i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai sanitari del 118 hanno immobilizzato il ferito e lo hanno trasportato alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice giallo.