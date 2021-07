Auto sbanda e finisce fuori strada: un ferito in gravi condizioni al Civile

Per i soccorsi sono sopraggiunge un'auto medica e un'ambulanza

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3, un'auto è uscita di strada mentre viaggiava lungo via Martiri della Libertà a Poncarale, in prossimità dei laghetti Mella.

Al volante un uomo di 43 anni, rimasto gravemente ferito. Per i soccorsi sono sopraggiunge un'auto medica e un'ambulanza di Bagnolo Soccorso. Il 43enne è stato stabilizzato e portato codice rosso l'ospedale Civile di Brescia.

Una distrazione, un colpo di sonno, un malore: ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l'incidente, sulle quali sono in corso gli accertamenti della Stradale.