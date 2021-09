Fuori strada da sola, si schianta contro il muro: in ospedale in elicottero

Mercoledì 8 settembre una donna di 41 anni, alla guida della sua auto, è finita fuori strada a Palazzolo sull’Oglio. Sul posto è intervenuta la polizia locale a cui sono stati affidati i rilievi.

Erano da poco passate le 15: la 41enne stava percorrendo via Colombo quando è uscita di strada in prossimità dell’incrocio con via Malogno terminando la sua corsa contro un muretto. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Per i soccorsi sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La conducente è stata trasportata in eliambulanza al Civile di Brescia per accertamenti.