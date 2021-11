Auto sbanda e finisce per ribaltarsi: al volante un giovanissimo

Un ragazzo di 20 anni è finito in ospedale nella notte tra venerdì e sabato, dopo essersi ribaltato con la sua auto sulla Strada Statale 573 a Palazzolo sull’Oglio.

Il veicolo si è schiantato nel tratto compreso tra la rotonda di via Brescia e quella con lo svincolo per la Provinciale 469. Ancora non si conoscono i motivi del sinistro, sui quali sono in corso gli accertamenti della Stradale di Brescia; sembra comunque che il giovane abbia fatto tutto da solo e che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.

La botta è stata davvero tremenda e l’allarme al 112 è scattato in codice rosso. In pochi minuti sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Brescia e due ambulanze, ma – all’arrivo sul posto – i sanitari hanno potuto accertare che il giovane non aveva riportato ferite gravi; è stato comunque portato all’ospedale Mellini di Chiari per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.