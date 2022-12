Auto finisce nel fosso dopo lo schianto sulla Provinciale: un ferito

Spaventoso incidente nella serata di sabato tre dicembre a Orzinuovi. Verso le 21.45 due auto si sono scontare lungo la Provinciale 11: dopo l'impatto una delle macchine ha finito per ribaltarsi nel fossato che scorre all'ingresso delle cittadina della Bassa.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte, in pochi minuti, due ambulanze della Croce Verde di Quinzano e una squadra dei vigili del fuoco di Orzinuovi. Allarme rientrato dopo l'arrivo dei sanitari: per fortuna le due persone coinvolte nello schianto non avrebbero riportato gravi traumi traumi e solo per una di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Chiari. Nulla di grave, comunque: il ricovero è avvenuto in codice verde.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Orzinuovi e Verolanuova che si sono occupati degli accertamenti del caso.