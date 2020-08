Fuori strada con l'auto, precipita nel fiume: è gravissima

Gravissimo incidente domenica mattina a Odolo. Per cause ancora da chiarire, un'auto è finita fuori strada ed è precipitata nel torrente Vrenda. È accaduto verso le 10.30, lungo via Giuseppe Garibaldi.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso, un'automedica e una squadra dei Vigili del Fuoco. Le condizioni della donna al volante, una 55enne del paese che era appena uscita di casa per fare la spesa, sarebbero gravissime: avrebbe perso conoscenza dopo l'impatto ed è stata trasferita d'urgenza al Civile di Brescia. I rilievi sono stati affidati all'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia.