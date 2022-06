In due cadono dal motorino: giovane soccorso in eliambulanza

Il conducente ha perso il controllo del motociclo, lui e il passeggero sono caduti rovinosamente. In piena notte, attorno alle 3:00, l'eliambulanza dell'ospedale Civile di Brescia ha dovuto compiere il recupero di un giovanissimo, ferito in seguito a una caduta dal motorino.

L'incidente è avvenuto in via Trento a Ponte di Legno. Sul mezzo viaggiavano un 15enne, alla guida, e un 21enne. Dopo la caduta sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi. Mentre il passeggero aveva solo ferite lievi, il conducente è stato portato al Civile in codice rosso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Breno.