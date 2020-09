Suv svolta e centra una moto: donna in fin di vita al Civile di Brescia

È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, la 40enne di Scanzorosciate vittima di un terribile incidente in moto a Villa di Serio, nella Bergamasca, avvenuto martedì mattina verso le 11.30.

Mentre viaggiava sulla sua Kawasaki Zeta 750, la donna si è schiantata contro una Fiat Freemont all’incrocio tra via Monsignor Marchesi e via Mattei, la vecchia Provinciale che corre a fianco del fiume Serio. Al volante dell'auto una 50enne di Torre de’ Roveri con a bordo due minori, una 13enne e un bambino di 4 anni, diretta al supermercato per fare la spesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro. Dalle prime informazioni raccolte dalla Locale, pare che la Kawasaki (diretta ad Albino) fosse in parte nascosta da un tir quando il suv, che procedeva nell'opposta direzione di marcia, avrebbe svoltato a sinistra urtando la moto e facendo perdere il controllo del mezzo alla 40enne, poi rovinata sull'asfalto. Soccorsa e intubata sul posto - era priva di sensi all'arrivo del 118 - è poi stata portata d'urgenza in eliambulanza nel nosocomio di Brescia.