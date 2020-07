Perde il controllo della moto e si schianta: ragazzo portato al Civile di Brescia

Ha perso il controllo della sua moto mentre viaggiava sulla Gardesana - Strada statale 45bis - a Toscolano Maderno, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

E' successo nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2, nel tratto compreso tra l'ingresso del paese e Palazzo Camossi Zani: protagonista un ragazzo di 29 anni, per lei cui condizioni in un primo momento si era temuto il peggio.

La centrale operativa del 112 ha inviato d'urgenza un'ambulanza: il personle medico, dopo le prime cure in loco, ha portato il giovane all'ospedale Civile di Brescia. Ha riportato serie lesioni ed è stato ricoverato in codice giallo, non è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di veicoli terzi.