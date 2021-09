Travolto da un'auto di fronte al cimitero, motociclista 'vola' sull'asfalto

Un motociclista di 47 anni è stato travolto da un'auto, mentre viaggiava lungo via Milano a Brescia. Lo schianto è avvenuto verso le 18 di martedì, all'altezza del cimitero cimitero Vantiniano.

A seguito dell'impatto con la macchina, il 47enne ha perso il controllo del mezzo e – a quel punto – il 'volo' sull'asfalto è stato inevitabile. Una caduta rovinosa, avvenuta di fronte ad alcuni passanti che non hanno esitato ad allertare il soccorso medico.

In pochi minuti è sopraggiunta un'ambulanza: caricato sulla barella, l'uomo è stato poi portato alla Poliambulanza con traumi e lesioni di media gravità; fortunatamente, non è in pericolo di vita.



Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta sul posto anche per gestire il traffico in orario di punta.