Drammatico schianto contro un'auto, motociclista muore sul colpo

Tragico incidente nella mattinata di oggi, venerdì 19 agosto, lungo la Stradale provinciale 17 nel territorio comunale di Roverbella (Mn).

Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza della rotonda per Mozzecane: per il motociclista – un 57enne – non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento del 118, sopraggiunto sul posto con un'ambulanza.

Rilievi e testimonianza sono stati raccolti dalla Polizia Locale Intercomunale, che ora indaga sull'accaduto.