Si schianta in curva e precipita in una scarpata, biker portato al Civile in elicottero

Un motociclista di 57 anni è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza, dopo essere stato protagonista di una brutta caduta in curva lungo via Campagnola a Polaveno.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, poco dopo le 16. Dopo essere rovinato sull'asfalto, il 57enne è finito in una scarpata a lato della carreggiata, alta circa due metri.

Per i soccorsi, oltre all'elicottero del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il biker è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia.