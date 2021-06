Terribile schianto auto-moto: biker soccorso d'urgenza dall'eliambulanza

La dinamica è ancora in fase di accertamento: l'uomo è stato portato in elisoccorso alla Poliambulanza

Terribile incidente a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda: questo pomeriggio, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra la sua moto e un’automobile.

Il fatto è accaduto poco dopo le 15.30: la dinamica è ancora da chiarire, ma sembrerebbe che il centauro – mentre percorreva via Pratomaggiore in direzione Montonale – abbia urtato il veicolo appena uscito dalla tangenziale. Dopo l'impatto, l'uomo è finito rovinosamente a terra.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Brescia. L’uomo, trasportato d’urgenza alla Poliambulanza, ha riportato lesioni serie ad un piede ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Sul luogo incriminato anche due pattuglie della Polizia locale di Desenzano del Garda per i rilievi.