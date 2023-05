Scooter si schianta contro un’auto: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Lo schianto contro la fiancata di una Land Rover, poi il volo dalla sella del suo scooter e la rovinosa caduta sull’asfalto. Per Il ragazzino di 16 anni che era a bordo della due ruote Yamaha si è davvero temuto il peggio: avrebbe battuto il volto sul cemento, riportando seri traumi, ma - fortunatamente - non avrebbe mai perso conoscenza.

L’impatto, violento, è avvenuto verso le 19.30 di ieri (martedì 23 maggio) a Montichiari, all’incrocio tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Filippo Turati: il forte boato ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere, che sono tutti corsi in strada. Tra loro anche la sorella del 16enne: è stata lei a prestargli i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell'ambulanza dei volontari della croce rossa di Calvisano e dell’equipe medica dell’elisoccorso che ha poi trasportato l’adolescente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stato ricoverato in codice giallo: per lui seri traumi, ma non si teme per la sua vita.

La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale di Salò, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. Stando a una prima ricostruzione, lo scooter Yamaha guidato dal 16enne non avrebbe rispettato uno stop, finendo la corsa contro la fiancata di una Land Rover che proveniva da via Turati.