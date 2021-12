Auto contro tir, grave bambino rianimato sul posto: ferito anche il papà

Terribile incidente stradale verso le 6 di oggi, martedì 21 dicembre, lungo la Provinciale 668 a Montichiari.

Stando a quanto trapelato finora, pare che un'auto si sia schiantata contro un camion per cause ancora in fase di accertamento. Nel sinistro sono rimasti feriti padre e figlio di 6 anni. È stato proprio il piccolo ad avere la peggio: rianimato sul posto, è stato poi condotto d'urgenza al Civile di Brescia; è in gravi condizioni, ma le sue condizioni sembrano stabili, al momento.

Oltre al 118 – intervenuto con due auto mediche e due ambulanze – sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale.