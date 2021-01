Si schianta contro 5 automobili e poi scappa: è caccia al pirata

Non è ancora stato identificato – ma potrebbe essere davvero questione di ore – l'automobilista che martedì sera è stato protagonista di una folle carambola in Viale Europa a Montichiari: intorno alle 23 si sarebbe schiantato in rapida sequenza contro cinque vetture in sosta, per poi allontanarsi come se nulla forse.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, a seguito di segnalazione dei residenti della zona: in molti sarebbero stati allertati dal frastuono dei vari tamponamenti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza: grazie a queste, probabilmente, sarà possibile risalire all'identità del conducente.

Una volta individuato, sarà certamente multato per le violazioni al Codice della strada, ma pure per aver violato le norme anti-contagio: se ne stava in giro, infatti, ben oltre le 23 anche quando il coprifuoco (salvo validi motivi) è fissato dalle 22 in poi.