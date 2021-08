Pauroso schianto auto-moto, centauro trascinato per metri sull'asfalto

All'origine dell'incidente una mancata precedenza: un uomo di 59 anni, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto in via Colombera Monti nei pressi della cartiera a Montichiari. Il tutto è accaduto la mattina di martedì 17 agosto: il centauro è stato poi portato all’ospedale di Montichiari ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Erano circa le 7: il motociclista stava viaggiando lungo via Tito Speri quando ha urtato l'auto che, in quel momento, stava uscendo dall’incrocio di via Colombera Monti. Il 59enne è caduto dalla moto, volando rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la Polizia Locale di Montichiari a cui sono stati affidati i rilievi. Illeso il conducente dell’auto.