Frontale con un tir, auto sbalzata in un campo: grave giovane uomo

Brutto incidente stradale questa mattina, verso le 9, lungo la Sp236 a Montichiari, in zona cartiera. A rimanere gravemente ferito un 37enne di Leno, portato in codice rosso al Civile di Brescia. Dalle prime informazioni trapelate, pare si tratti di uno scontro frontale tra un camion e un'auto (quest'ultima è poi finita in un campo)

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, impegnati a mettere in sicurezza la strada. Presente anche la polizia locale di Montichiari, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi.