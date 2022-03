Incidente a Montichiari: schianto tra due auto, grave ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Cavallotti a Montichiari, verso le 16 di domenica.

Per cause ancora da accertare, una Peugeot e una Seat si sono scontrate finendo poi entrambe nel campo a lato della carreggiata. A bordo dei veicoli sei ragazzi tra i 18 e i 26 anni: ad avere la peggio un giovane classe 2001 che viaggiava sulla Seat: soccorso dall'eliambulanza, è stato portato d'urgenza nel nosocomio cittadino con una brutta ferita alla testa; i medici si sono riservati la prognosi ma non sembra essere i pericolo di vita.

Per i soccorsi sono intervenuti tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Stradale di Brescia e Iseo.