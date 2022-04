Con l'auto nel ruscello, incastrati tra le lamiere: 2 feriti in ospedale

Una pasqua purtroppo da dimenticare per una coppia di camuni, finiti entrambi in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze, ma che spavento. Tutto è successo intorno alle 16 in territorio di Monno: un uomo di 84 anni e una donna di 72 stavano scendendo dalla località Savena lungo la strada agro-silvo-pastorale che porta verso il paese, quando improvvisamente hanno perso il controllo dell'auto che si è rovesciata finendo la sua corsa in un ruscello.

Incastrato tra le lamiere

Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo: all'arrivo dei soccorsi, infatti, uno dei due occupanti era incastrato all'interno, impossibilitato a uscire autonomamente. Una volta liberati, i feriti sono stati affidati ai volontari delle ambulanze di Berzo Demo e Ponte di Legno: in via precauzionale l'84enne è stato trasferito in ospedale a Sondalo, Sondrio, in elicottero.

E' stato ricoverato in codice giallo, così come la moglie che è stata invece trasferita a Edolo con l'ambulanza. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: le operazioni di recupero e messa in sicurezza si sono concluse quasi in serata.