Ragazzo investito in tangenziale all'alba: è mistero su cosa sia successo

Si continua a indagare sull'incidente di domenica mattina all'alba sulla tangenziale Ss45bis, in territorio di Mazzano. E' qui che una ragazza di 23 anni avrebbe travolto e investito un giovane di 22 anni (sono entrambi valsabbini: lei di Vobarno, lui di Serle) poi ricoverato in ospedale con gravi traumi, ma per fortuna mai in pericolo di vita.

Positiva all'alcol test

Come da prassi la giovane alla guida è stata sottoposta all'alcol test ed è risultata positiva, ora si attendono le contro-analisi: anche il 22enne investito, che in quel momento era a piedi, verrà sottoposto ad analisi tossicologiche per alcol e droga. La Polizia Stradale di Desenzano - a cui sono stati affidati i rilievi - è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto: è stato aperto un fascicolo per lesioni stradali.

Investito in tangenziale

Al momento, rimane un mistero: il 22enne investito sarebbe sceso dall'auto di un amico, per chissà quale motivo, per incamminarsi sulla tangenziale tra l'altro in un tratto dove il transito di pedoni (e biciclette) è vietato. Nel buio del crepuscolo è stato investito da un'auto: avrebbe riportato diverse fratture, è ricoverato in Traumatologia al Civile di Brescia.