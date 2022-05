Schianto tra un tir, un furgone e 3 auto: 8 km di coda sulla Provinciale

Venerdì mattina un maxi-incidente ha mandato in tilt il traffico, già congestionato, della Provinciale 510. Nello schianto - avvenuto a Marone tra le gallerie San Carlo e Trentapassi - sono rimasti coinvolti un tir, tre auto e un furgone. Per fortuna, nessuna delle 7 persone che erano a bordo dei veicoli avrebbe riportato gravi ferite.

L'allarme è scattato poco prima delle 8: sul posto sono intervenute tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni trapelate, per tre delle sette persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ospedale, per le cure del caso. Come detto, per loro nulla di grave: sono stati ricoverati in codice verde e giallo.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: nel tratto dov'è avvenuta la carambola è stato istituito il senso unico alternato e si segnalano code di oltre 8 chilometri. La gestione del traffico è stata affidata agli agenti della polizia stradale di Iseo, ai quali spetta anche il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.