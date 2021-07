Terribile schianto fuori dalle galleria: 5 auto coinvolte, caos traffico

Cinque le auto coinvolte nell'incidente avvenuto lunedì 26 luglio verso le 15 lungo la SP510 a Marone, all'uscita della galleria Trentapassi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e due ambulanze. Sono otto le persone rimaste ferite, di cui una trasportata in ospedale: nessuna però sembrerebbe in gravi condizioni.

Presenti anche la Polizia Stradale per i rilievi e una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia per la messa in sicurezza. Forte disagio per gli automobilisti, l’intervento è ancora in atto.