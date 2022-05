Passo o non passo? Resta bloccato col camion dentro al vicolo

Singolare, ma a quanto pare non nuovo, episodio tra i vicoli del centro abitato di Lumezzane. Un camion Iveco è rimasto incastrato in via Roma: bloccato tra la facciata di un'abitazione e quella della chiesa vecchia di San Sebastiano. È successo verso mezzogiorno di venerdì: l'autista si sarebbe fidato troppo del navigatore ed è andato a finire nella strettissima strada del centro della frazione.

Eppure il mezzo pesante non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi nel cuore di San Sebastiano, visto che è proibito il transito per i mezzi pesanti. Il conducente non avrebbe visto, oppure avrebbe ignorato, i cartelli che segnalano il divieto.

L'episodio non è passato inosservato e ha creato non pochi disagi: in primis ai residenti dell'abitazione contro la quale è finito: cercando di uscire dal vicolo, l'autista avrebbe infatti danneggiato la facciata e pure le ante esterne delle finestre. E non sarebbe la prima volta che accade, fa sapere chi vive nella zona.