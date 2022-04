Frontale auto-camion in Tangenziale: un ferito, galleria chiusa e traffico nel caos

Spaventoso incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì lungo la Tangenziale Sud che collega la città al Lago di Garda. Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente all'interno della galleria San Zeno, in territorio di Lonato del Garda.

All'origine dello schianto ci sarebbe un malore accusato dall'uomo di 82 anni che era al volante dell'auto: avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo l'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva un camion. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione fin dagli istanti successivi all'incidente, avvenuto poco dopo le 14.30.

Per i soccorsi sono sopraggiunte due ambulanze del Cosp di Bedizzole e pure l'eliambulanza, che ha trasportato l'automobilista in ospedale. L'anziano è stato poi ricoverato in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale - che si sta occupando dei rilievi - e la stradale per gestire la viabilità. La galleria è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia. Inevitabili i disagi per il traffico: si segnalano lunghe code sia in direzione della città che del lago.