Schianto sulla Provinciale, ferita una ragazza incinta: traffico in tilt per 2 ore

Lunghi attimi di paura per le condizioni di una ragazza incinta giovedì pomeriggio a Lonato, e più di due ore di coda per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata: è questo il bilancio dell'incidente stradale di Via Montegrappa, poco prima delle 16 sulla Sp668, non lontano dal centro del paese.

I rilievi sono stati affidati al servizio intercomunale di Polizia Locale di Bedizzole, Calcinato e Bedizzole: da una prima ricostruzione sembra che un'auto con tre persone a bordo, tra cui la giovane donna incinta, abbia tamponato una bisarca finendo con il cofano della vettura completamente schiacciato dal mezzo pesante.

Ferita anche una ragazza incinta

Fortunatamente niente di grave, anche se dalla centrale operativa del 112 è stato lanciato l'allarme in codice rosso, poi derubricato in codice giallo a seguito dei primi accertamenti. Sul posto, oltre agli agenti della Locale, si sono precipitati gli operatori sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale di due donne ferite, tra cui – come detto – anche una giovane in stato interessante.

Traffico in tilt per oltre due ore

Sono state entrambe ricoverate in ospedale a Desenzano per accertamenti. Per le operazioni di rimozione dei veicoli si è reso necessario anche l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia. Quattro le persone coinvolte nel sinistro, ma solo due quelle effettivamente ricoverate in ospedale. Non pochi i disagi alla viabilità: la strada è rimasta chiusa per circa due ore, con inevitabili code e rallentamenti.