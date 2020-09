Ciclista investito, caduta rovinosa: paura davanti a un agriturismo

Verso le 9.40 di giovedì mattina, un ciclista di 54 anni è stato investito mentre pedalava lungo via Civetta a Lonato del Garda (la strada che porta a Solferino da Madonna della Scoperta), all'altezza dell'omonimo agriturismo. A seguito dell'impatto è caduto rovinosamente a terra, riportando traumi e lesioni che - in un primo momento - hanno allarmato non poco i testimoni presenti sul posto.

Il 112 ha subito inviato due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure da parte delle équipe mediche, il ciclista è stato trasporto all'ospedale di Desenzano del Garda. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita e il suo caso è stato poi derubricato in un più 'rassicurante' codice giallo.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, gli agenti della Stradale - intervenuti con una pattuglia - stanno raccogliendo rilievi e testimonianze per far luce su quanto avvenuto.