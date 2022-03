Travolto da un'auto, sfonda il parabrezza: uomo in gravi condizioni

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito, dopo esser stato investito da un'auto in via San Zeno a Lonato del Garda, verso le 17.30 di lunedì.

Il 60enne – residente in zona – è stato travolto a una Peugeot 207, nel tratto che dalla Provinciale 78 porta allo svincolo della tangenziale, prima dell'imbocco della galleria; l'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con la strada che conduce alla frazione Bettola.

Al volante dell'auto una donna, che – stando a quanto accertato finora – sarebbe rimasta abbagliata dal basso sole del tramonto, non accorgendosi del pedone. L'impatto è stato violentissimo: il corpo del 60enne ha sfondato il parabrezza del veicolo, ripiombando poi rovinosamente sull'asfalto.

Per i soccorsi sono stati fatti intervenire un'ambulanza e l'elisoccorso, decollato da Bergamo. Il ferito è stato portato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Stradale.