Maxi-tamponamento: 4 veicoli coinvolti e tre feriti, traffico in tilt

Folle carambola, maxi-tamponamento e traffico in tilt giovedì mattina a Leno: il bilancio è di 4 mezzi coinvolti, tra cui un’ automedica, e tre feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Leno.

Il tutto è successo verso le 9.30 lungo la Strada provinciale 8 in zona industriale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un' Alfa Romeo abbia accostato lateralmente per far passare un’ automedica che si stava dirigendo a serene spiegate a Gottolengo, nella direzione opposta, ed è stata tamponata da una Punto con alla guida un 74enne di Fiesse. La Fiat, tamponata a sua volta da furgone, ha ruotato su sé stessa entrando in collisione con l’automedica che transitava proprio in quel momento.

Per soccorrere i feriti sul posto sono giunte quattro ambulanze, tra cui la Croce Rossa di Calvisano. Dopo essere stati curati dal personale sanitario, il 74enne, insieme a due donne a bordo della Punto, sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Montichiari. Illesi gli altri due conducenti. Disagi e lunghe code per gli automobilisti.