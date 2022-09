Travolta e uccisa a soli 15 anni: condannato camionista, la rabbia dei genitori

Si è chiuso con un patteggiamento il processo a carico del 54enne che lo scorso ottobre, mentre era alla guida di un camion, ha travolto e ucciso la 15enne di Capriolo Larissa David. Il giudice dell’udienza preliminare ha accolto la richiesta di pattegiamento, concordata dall’imputato con il pm, condannando il camionista a due anni per omicidio stradale. Ma l’uomo non sconterà nemmeno un giorno: la pena è sospesa, come la sua patente e per i prossimi due anni non potrà però più mettersi al volante.

Fuori dall’aula l’amaro sfogo dei genitori della ragazzina di Capriolo, che frequentava l'istituto tecnico a indirizzo turistico Einaudi di Chiari. Per comprendendo le dinamiche della giustizia, hanno espresso la comprensibile delusione per la sospensione della pena al camionista, che così "non sconterà nemmeno un giorno", mentre "noi siamo condannati a vita".

La tragedia un anno fa a Capriolo: Larissa stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus, per andare a scuola, quando era stata travolta da un camion della centrale del Latte di Brescia. Sbalzata a terra e trascinata sull'asfalto, era stata ricoverata d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo. Pochi giorni dopo il ricovero tragico epilogo.