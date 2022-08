Schianto con un trasporto eccezionale, inferno di lamiere: il ragazzo è morto sul colpo

É Klajdi Tahiri, 29enne residente a Villanuova sul Clisi, la vittima del tragico incidente avvenuto stamattina verso le 7.30, sulla tangenziale che collega Desenzano a Sirmione, all'altezza del distributore di benzina Q8.

Il giovane era la volante di un Mercedes Vito e stava viaggiando in direzione Verona: per cause ancora da accertare, ma sembra probabile un sorpasso azzardato, il minivan si è scontrato frontalmente con un trasporto eccezionale (un autoarticolato carico di rotoli di laminati in acciaio). L'impatto è stato devastante: il Mercedes Vito è stato ridotto a un cumulo di lamiere e il giovane è morto sul colpo.

Complesse le operazione per rimuovere i mezzi: la strada è rimasta chiusa a lungo e si sono formate code di chilometri.