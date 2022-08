Schianto tra due auto sulla Provinciale: traffico in tilt, 2 chilometri di coda

Code e rallentamenti per circa 2 km lunedì 1° agosto sulla Provinciale 12 del Sebino, a causa di un incidente stradale che – verso le 10 – ha visto coinvolte due auto nel tratto di strada che prende il nome di via Risorgimento, nel centro abitato di Iseo.

Lo schianto è avvenuto all'altezza del distributore di benzina Keropetrol, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Ad essere coinvolti tre ragazzi (di 23, 24 e 26 anni), un 69enne e due donne di 55 e 66 anni. Fortunatamente, sembra che nessuno abbia riportato lesioni gravi e solo per un ferito è stato necessario il trasporto in ospedale, a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.

Gravi invece le ripercussioni sul traffico: a circa un'ora dall'incidente, si segnalano code in direzione nord a partire dalla rotonda del supermercato Lidl, in senso opposto dal camping Belvedere di Clusane.